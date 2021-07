DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa aprecia antes dos dados do emprego dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias arrancaram a subir esta sexta-feira, após nova sessão positiva nos EUA, onde o S&P 500 registou a sexta sessão consecutiva de ganhos.

O Stoxx Europe 600 soma 0,6%, ao passo que o CAC ganha 0,4% e o FTSE soma 0,5%. Na Ásia, o Nikkei somou 0,3%.