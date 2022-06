DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa aproveita feriado dos EUA e termina sessão em alta

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias subiram esta segunda-feira, perante a ausência de novas notícias sobre inflação e taxas de juro, muito por força do encerramento dos mercados dos EUA para celebração do feriado federal Juneteenth.

O Stoxx 600 subiu 1%, o DAX somou 1,1% e o FTSE disparou 1,5%.