DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa arranca com alguma volatilidade

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias mostram dificuldades em progredir esta sexta-feira, com os investidores ainda a digerirem a medida agressiva do Banco Central Europeu para combater a inflação elevada.

O Stoxx Europe 600 cede 0,1%, enquanto o DAX perde 0,2%, o CAC cai 0,3% e o FTSE estabiliza na linha de água.