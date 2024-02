DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa arranca com ganhos

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa avançam esta sexta-feira, à medida que a temporada de resultados prossegue.

O Stoxx, o CAC e o DAX sobem todos 0,5%, ao passo que o FTSE acelera 0,7%.

As ações dos EUA ganharam terreno na quinta-feira com renovado otimismo sobre as perspetivas económicas, prolongando a recuperação das perdas registadas pelos dados da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.