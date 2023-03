DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa arranca debaixo de indefinição

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram debaixo de alguma indefinição esta segunda-feira, com os traders a aguardarem pelo testemunho do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Congresso, e pelos dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA na sexta-feira.

O Stoxx abriu estável, o DAX soma 0,2% e o CAC acelera 0,4%, mas o FTSE perde 0,2%.

... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.