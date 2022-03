DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa arranca em alta ligeira

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta leve esta quinta-feira, com as principais praças a ignorarem para já o aumento dos preços de energia, a escassez de fornecimento e a inflação.

O Stoxx Europe 600 acelera 0,2% enquanto o DAX soma 0,4%, o CAC abre 0,6% e o FTSE progride 0,3%.