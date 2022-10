DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa arranca no verde com política em foco

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeus abriram em alta esta terça-feira, com os investidores a mostrarem alguns sinais de alívio com a rápida nomeação de Rishi Sunak para novo primeiro-ministro no Reino Unido, após semanas de convulsão política no país.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,2%, enquanto o DAX soma 0,1% e o CAC ganha 0,4%. O FTSE abriu a perder 0,3%.

