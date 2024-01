DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa arranca sessão em alta

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta sexta-feira, apesar das perdas dos futuros dos EUA, enquanto os investidores seguem os desenvolvimentos no Médio Oriente e digerem os dados acima do esperado da inflação dos EUA em dezembro.

O Stoxx sobe 0,8%, o DAX ganha 0,9%, o CAC acelera 0,8% e o FTSE soma 1%.

"Há esta batalha constante entre as expectativas do mercado ...