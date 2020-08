DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa avança após novo máximo recorde do S&P 500

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta terça-feira, animadas depois de o S&P 500 ter registado mais um máximo no fecho da sessão de segunda-feira com as notícias positivas sobre um tratamento para a Covid-19.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,6%, enquanto o DAX cresce 0,8%, o CAC avança 1% e o FTSE 100 sobe 0,7%.