DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa avança após quedas em Wall Street

(DJ Bolsa)--As ações europeias seguem no verde esta quarta-feira, depois da terceira sessão de quedas consecutiva em Nova Iorque.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,5%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX ganha 0,7%, o francês CAC sobe 0,4% e o britânico FTSE 100 valoriza 0,5%.

Os futuros do Dow Jones Industrial Average sobem 0,2% e o Nikkei 225 perdeu 1%.