DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa avança após sessão positiva nos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta sexta-feira, depois de uma sessão positiva em Wall Street, numa altura em que os investidores estão focados nos dados dos payrolls dos EUA, que serão publicados antes da abertura do mercado norte-americano.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,3%, enquanto o CAC avança 0,8% e o DAX e o FTSE seguem ambos na linha de água.