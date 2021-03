DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa avança após subida na Ásia e em Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem no verde depois de uma sessão otimista na Ásia e de um fecho em alta em Nova Iorque.

O índice Stoxx Europe 600 avança 0,8%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX ganha 1%, o francês CAC sobe 0,6% e o britânico FTSE 100 avança 0,7%.