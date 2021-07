DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa avança em dia de feriado nos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias seguem em alta esta segunda-feira, apesar da sessão mista na Ásia e num dia em que os mercados dos EUA se encontram encerrados devido ao feriado do 4 de julho.

O índice Stoxx Europe 600 avança 0,4%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX ganha 0,1%, o francês CAC sobe 0,3% e o britânico FTSE 100 ganha 0,6%.