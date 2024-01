DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai à espera do BCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias descem no início da sessão desta quinta-feira, com os traders à espera da decisão do Banco Central Europeu onde irão procurar pistas sobre o calendário de cortes dos juros para este ano.

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,2% para 476,22 pontos. O índice alemão DAX cai 0,3%, o francês CAC perde 0,1% e o britânico FTSE 100 desce 0,2%.

O euro ...