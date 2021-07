DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai antes da apresentação da revisão estratégica do BCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As praças europeias caem esta quinta-feira, num dia de destaque para o Banco Central Europeu com a publicação das minutas da reunião de política monetária mais recente, bem como a apresentação antecipada da revisão estratégica.

O índice Stoxx Europe 600 cai 1,2%, o DAX recua 1,1%, o CAC dexce 1,6% e o FTSE 100 desvaloriza 1,4%.