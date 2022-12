DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai antes de conclusão da reunião da Fed

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias negoceiam no vermelho no início da sessão desta quarta-feira, com os traders à espera da última reunião da Reserva Federal dos EUA em 2022.

O índice Stoxx Europe 600, CAC e FTSE 100 caem 0,5% e o DAX perde 0,4%, apesar de uma sessão positiva na Ásia, em que o Nikkei subiu 0,8% e o Hang Seng ganhou 0,5%.

Os futuros de ...