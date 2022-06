DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai antes de dados do PIB

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta quarta-feira, antes da publicação da leitura final do produto interno bruto da Zona Euro do primeiro trimestre e com os investidores à espera da reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira.

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,3% para 441,64 pontos.