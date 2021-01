DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai antes de decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa esta quarta-feira, com os traders a terem cautela antes da decisão de política monetária da Reserva Federal dos EUA e a manifestarem receios sobre a falta de vacinas na União Europeia.

O índice Stoxx Europe 600 desceu 1,2%, o DAX caiu 1,8%, o CAC desvalorizou 1,2% e o FTSE 100 recuou 1,2%.