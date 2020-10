DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai após arranque morno da temporada de resultados

(DJ Bolsa)-- As ações globais descem esta terça-feira, após um arranque morno da temporada de resultados, com desempenhos mistos desde a banca às transportadoras aéreas, setores marcados pela pandemia.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 cedeu 0,6%, o CAC perdeu 0,6% e o FTSE deslizou 0,5%. O mais penalizado foi o DAX, com uma queda de 0,9%.