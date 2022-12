DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai após decisão do BOJ

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias descem no início de sessão desta terça-feira, com os receios sobre o risco de recessão e taxas de juro mais elevadas, exacerbados depois de o Banco do Japão, ou BOJ, ter ajustado o programa de controlo da curva da yield.

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,9% para 422,18 pontos.

O índice alemão DAX desce 0,9%, o francê...