DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai após membro da Fed prever subida das taxas em 2022

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no verde, com quedas a verificarem-se também nos EUA, depois de um responsável da Reserva Federal dos EUA ter dito que espera que a primeira subida das taxas de juro ocorra no final de 2022.

O índice Stoxx Europe 600 desceu 1,6%, o DAX caiu 1,8%, o CAC desvalorizou 1,5% e o FTSE 100 desceu 1,9%.