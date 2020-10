DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai; casos do vírus eclipsam otimismo da vacina

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no vermelho esta segunda-feira, com o otimismo sobre as perspetivas de uma vacina para o coronavírus a não conseguir mitigar as dúvidas sobre a capacidade dos governos em controlar uma segunda vaga de infeções.

O índice Stoxx Europe 600 desceu 1,8%, o DAX caiu 3,7%, o CAC perdeu 1,9% e o FTSE 100 recuou 1,2%.