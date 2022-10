DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com continuação da turbulência do mercado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta segunda-feira, a primeira sessão do quarto trimestre depois de um final de terceiro trimestre negativo devido à turbulência do mercado.

O índice Stoxx Europe 600 cai 1,3% para 383,10 pontos.

O índice alemão DAX perde 1,3%, o francês CAC cai 1,5% e o britânico FTSE 100 recua 1%.

... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.