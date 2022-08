DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com dados fracos, receios sobre Jackson Hole

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus encerraram em baixa esta terça-feira, com os traders a reagirem aos dados económicos fracos e a apostarem que a Reserva Federal dos EUA vai reafirmar o compromisso de combater a inflação no simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,4%, o CAC perdeu 0,3%, o FTSE 100 desvalorizou 0,6% e o DAX recuou 0,3%, depois de ter estado a subir.