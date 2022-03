DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com persistência das tensões da Ucrânia

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus encerraram em baixa esta quarta-feira, com Wall Street em queda devido à continuação das tensões geopolíticas por causa da invasão russa da Ucrânia.

O Stoxx Europe 600 perdeu 1%, o FTSE 100 recuou 0,2%, o DAX perdeu 1,3% e o CAC desceu 1,2%.