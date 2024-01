DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com pressão das retalhistas, seguradoras

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caíram esta quarta-feira, com as perdas das ações das retalhistas e seguradoras a mitigarem os ganhos das ações do imobiliário.

O Stoxx Europe 600 e o FTSE 100 recuaram 0,2% e 0,4%, respetivamente, e o CAC 40 e o DAX estabilizaram.

Entre as ações com pior desempenho estiveram a Admiral, Direct Line Insurance e Beazley ...