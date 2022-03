DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com receios da Ucrânia a pesarem sobre sentimento

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus fecharam em baixa esta quinta-feira, com a incerteza provocada pelo conflito na Ucrânia a continuar a agitar os investidores.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 2%.

O índice alemão DAX recuou 2,2%, o francês CAC caiu 1,8% e o britânico FTSE 100 perdeu 2,6%.