DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com receios sobre confinamentos da Covid-19 na China

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta segunda-feira, depois de uma sessão também negativa na Ásia devido às manifestações na China contra as restrições relacionadas com o coronavírus no país.

O índice Stoxx Europe 600 desce 0,2%, o DAX e o CAC caem ambos 0,3% e o FTSE 100 recua 0,5%.

As ações dos mercados da China continental e em Hong Kong caíram ...