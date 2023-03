DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com receios sobre o setor bancário

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no vermelho esta sexta-feira, com os problemas no banco norte-americano Silicon Valley Bank a alimentarem os receios de que existe um problema mais abrangente para o setor bancário.

O Stoxx Europe 600 desceu 1,4%, o FTSE 100 caiu 1,7%, o DAX perdeu 1,3% e o CAC 40 caiu também 1,3%.

Nos EUA, o S&P 500 desce 0,5%, o Dow Jones Industrial Average cai 0,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.