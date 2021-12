DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com receios sobre restrições da Ómicron

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no vermelho esta quinta-feira, com as empresas do setor das viagens entre as que mais caíram, enquanto os investidores estiveram atentos à possibilidade de mais restrições contra o coronavírus.

O Stoxx 600 desceu 0,1%, o DAX perdeu 0,3%, o CAC recuou 0,1% e o FTSE 100 desvalorizou 0,2%.