DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com receios sobre taxas de juro dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus encerraram em baixa esta quarta-feira, depois de dados económicos otimistas dos EUA terem alimentado os receios dos investidores sobre as subidas das taxas de juro da Reserva Federal.

O Stoxx Europe 600 caiu 1,1%, o DAX perdeu 0,3%, o CAC desceu 0,8% e o FTSE 100 desvalorizou 1%, antes de encerrar para um fim de semana prolongado devido aos feriados de quinta e sexta-feira.