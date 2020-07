DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com receios sobre tensões EUA-China

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus fecharam no vermelho esta sexta-feira, uma tendência seguida nos EUA, com o aumento das tensões entre Washington e Beijing que ameaça as perspetivas de comércio entre as duas economias.

O Stoxx 600 perdeu 1,7%, enquanto o DAX caiu 2%, o CAC 40 recuou 1,5% e o FTSE 100 desvalorizou 1,4%.