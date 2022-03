DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com receios sobre Ucrânia, decisão do BCE

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações da Europa encerraram em baixa esta quinta-feira, depois de as negociações entre a Rússia e a Ucrânia não terem registado progressos e o Banco Central Europeu ter sinalizado que vai acelerar a retirada dos estímulos.

O Stoxx Europe 600 caiu 1,7%, o FTSE 100 desceu 1,3% o DAX recuou 2,9% e o CAC 40 desvalorizou 2,8%.