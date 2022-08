DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai com tensões geopolíticas EUA-China

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias negoceiam em baixa esta quarta-feira com as tensões geopolíticas entre os EUA e a China devido à visita da líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan.

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,1% para 435,70 pontos.