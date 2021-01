DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai enquanto EUA descem com disputa nos mercados

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no vermelho, enquanto nos EUA os mercados de ações somam quedas com os receios do coronavírus e devido a uma disputa entre investidores individuais e hedge funds sobre o short selling de ações.

O Stoxx Europe 600 desceu 1,9%, o FTSE 100 caiu 1,8%, o DAX recuou 1,7% e o CAC desvalorizou 2%.