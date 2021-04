DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai, EUA seguem maioritariamente em alta

(DJ Bolsa)--As ações europeias encerraram no vermelho esta quinta-feira, enquanto os mercados de ações dos EUA seguem maioritariamente em alta após os dados do produto interno bruto dos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,3%, o CAC e o FTSE 100 fecharam perto da linha de água, enquanto o DAX caiu 0,9%.