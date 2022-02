DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai generalizadamente com tensão no leste da Ucrânia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta terça-feira devido ao agravamento da tensão no leste da Ucrânia depois de a Rússia ter reconhecido a independência de duas regiões separatistas e enviado tropas para alegadamente assegurar a paz na região.

O índice Stoxx Europe 600 cai 1,1%.