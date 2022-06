DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai no rescaldo da reunião do BCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As praças europeias prolongam as quedas da sessão anterior esta sexta-feira, depois da reunião do Banco Central Europeu, que alguns analistas dizem ter desiludo devido à falta de detalhes sobre uma ferramenta contra a fragmentação.

O índice Stoxx Europe 600 cai 1,2% para 428,98 pontos