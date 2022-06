DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cai, Powell aponta para possibilidade de recessão

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta quinta-feira, apesar dos ganhos na Ásia, depois de o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ter dito que uma recessão nos EUA é possível, num testemunho no Congresso na quarta-feira.

O índice Stoxx Europe 600, DAX e CAC caem todos 1,2%, enquanto o FTSE 100 perde 1%.