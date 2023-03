DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa cede à pressão do SVB; Wall Street ensaia recuperação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram esta segunda-feira após o colapso do banco norte-americano Silicon Valley Bank.

O Stoxx Europe, o FTSE e o CAC perderam todos mais de 2% ao passo que as quedas do DAX ultrapassaram os 3%, com o setor da banca fortemente afetado.

Nos EUA, as ações abriram a cair, mas o esforço dos reguladores norte-americanos para manter a estabilidade financeira,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.