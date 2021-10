DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa e Wall Street corrigem em baixa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam a cair esta quarta-feira, enquanto Wall Street corrige de máximos históricos, enquanto os investidores examinam os resultados de mais uma série de grandes empresas dos EUA.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 perdeu 0,4%, e o DAX caiu 0,3%, o CAC recuou 0,2% e o FTSE perdeu 0,3%.