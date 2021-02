DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa em queda moderada após alertas da Fed sobre economia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuam esta quinta-feira, enquanto os investidores estão focados na recuperação económica dos EUA depois de a Reserva Federal ter alertado que o outlook económico continua em risco devido à pandemia do coronavírus.

O índice Stoxx Europe 600 desce 0,1%, enquanto o DAX e o CAC perdem ambos 0,2% e o FTSE 100 recua 0,3%.