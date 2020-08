DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa encerra em alta com subida do ouro e petróleo

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus encerraram no verde esta quarta-feira, uma tendência também seguida em Wall Street, numa sessão marcada pela subida do petróleo e do ouro, bem como por dados económicos otimistas dos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 cresceu 0,5%, o índice alemão DAX subiu 0,5%, o francês CAC cresceu 0,0% e o britânico FTSE 100 valorizou 1,3%.