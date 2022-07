DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa encerra no verde; Wall Street volátil

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias fecharam maioritariamente em terreno positivo esta segunda-feira, após uma sessão volátil, que se estende aos índices dos EUA.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,1%, enquanto o FTSE 100 subiu 0,4% e o CAC 40 somou 0,3%. Em sentido contrário, o DAX caiu 0,3%.