DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa encerra no vermelho

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam com perdas a sessão desta terça-feira, pressionadas pelo aumento dos preços da energia e pelos receios sobre o setor imobiliário da China.

O Stoxx Europe 600 perdeu 0,1%, o DAX cedeu 0,3%, o CAC deslizou 0,3% e o FTSE cedeu 0,2%.