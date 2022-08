DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa ensaia recuperação

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram a subir esta terça-feira, com os investidores a digerirem a promessa da Reserva Federal dos EUA de não vacilar na luta contra a inflação.

O Stoxx Europe 600 ganha 0,7%, enquanto as bolsas de Frankfurt, Paris e Londres sobem todas 0,8%.