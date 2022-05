DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa ensaia recuperação após queda na sessão anterior

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias testam uma recuperação no arranque desta quarta-feira, embora a volatilidade do mercado deva continuar.

O Stoxx Europe sobe 0,6%, enquanto o DAX acelera 0,4%, o CAC soma 0,3% e o FTSE ganha 0,4%. Na Ásia, o Nikkei Stock Average caiu 0,3%, mas as bolsas de Shanghai e Hong Kong apreciaram.