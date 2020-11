DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa estabiliza em dia de feriado nos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias estabilizam esta quinta-feira, num dia em que se esperam baixos volumes de negociação visto que os mercados de ações dos EUA estarão encerrados para a pausa do Dia de Ação de Graças.

O índice Stoxx Europe 600, o DAX e o CAC seguem na linha de água, enquanto o FTSE 100 desce 0,3%.