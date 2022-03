DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa, EUA aceleram com sinais de otimismo sobre Ucrânia

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta com as expectativas de resolução do conflito Rússia-Ucrânia e de aumento dos estímulos orçamentais da União Europeia.

O Stoxx Europe 600 acelerou 4,7%, enquanto o FTSE subiu 3,3%. O DAX e o CAC dispararam ambos mais de 7%.