DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa, EUA avançam com dados otimistas sobre a inflação

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam com ganhos, num dia positivo também em Wall Street, depois de novas indicações sobre uma moderação da inflação norte-americana.

O índice continental Stoxx Europe 600 subiu 0,2%, enquanto a nível nacional o alemão DAX ganhou 0,7%, o francês CAC avançou 0,1% e o britânico FTSE somou 0,5%.